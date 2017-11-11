В Барнауле состоялась конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Общественники обсудили реализацию проектов ОНФ, сформировали предложения губернатору Алтайского края на 2018 год, избрали новых членов в состав регионального штаба.

На дискуссионных площадках эксперты рабочих групп ОНФ рассказали о достигнутых результатах. Так, группа "Социальная справедливость" добилась финансирования оказания медпомощи по пренатальной диагностике и неонатальному скринингу, медико-генетической помощи за счет краевого бюджета и в рамках финансирования в системе ОМС. По предложению экспертов рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" в рамках госзакупок в Алтайском крае проводится сравнительный анализ цен на лекарства по регионам, приоритет отдается перечню жизненно важных лекарственных препаратов. Региональный льготный список был увеличен со 174 до 422 наименований.

Накануне учебного года эксперты рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" вместе с активистами дорожного проекта ОНФ добились повышения безопасности пешеходных переходов на отремонтированных улицах Барнаула вблизи образовательных организаций.

Региональной рабочей группе "Качество повседневной жизни" удалось смягчить переход с нового года к расчетам за коммунальные ресурсы на ОДН как за жилищные услуги и предотвратить резкий рост платежей. Они добились внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу, в том числе на федеральном уровне.

Эксперты региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса предотвратили вступление в силу новых правил заготовки древесины, допускающих массовую вырубку кедра. В Алтайском крае была поддержана инициатива ОНФ о создании "зеленого щита" вокруг Барнаула. Жители Курьинского района одобрили проект расширения Тигирекского заповедника, над которым работали эксперты ОНФ.

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Патриотической работой занималась рабочая группа ОНФ "Общество и власть: прямой диалог". В этом году к проекту "Имя героя – школе" присоединились гимназия № 69 и школа № 132 Барнаула. На сайт патриотических проектов imena.onf.ru занесено 210 мемориалов "Вечный огонь" и "Огонь славы" Алтайского края.

С начала реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" в крае ликвидировано 65 свалок из 135, отмеченных на карте. С учетом проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" капитально отремонтирована 31 дорога, проведен ямочный ремонт на 29 участках.

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Участники конференции сформировали общественные предложения властям на 2018 год. Они направлены на повышение качества жизни, доступности медицинской помощи и образования. В приоритете справедливое распределение фондов оплаты труда в социальной сфере, создание безбарьерной среды, повышение открытости власти, защита лесов, инвестиционное развитие ЖКХ и др.

Новыми членами регионального штаба ОНФ избраны молодые активисты – эксперт проекта "За честные закупки" Рада Суртаева, активист реготделения ОНФ Ксения Попова, эксперт проекта "За права заемщиков" Антон Доровских и эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Евгения Гущина.