Сложные метеоусловия наблюдаются на трассах Алтайского края утром в субботу, 11 ноября. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Автомобилисты сообщают о метели на трассе Барнаул-Бийск. Другие автомобилисты сообщают, что минувшей ночью на трассе Алтай-Кузбасс также мело очень сильно.

Напомним, вечером в пятницу, 10 ноября, на Алтайский край обрушился настоящий снегопад. Столбики термометров опустились до отрицательных значений. Ранее синоптики прогнозировали установление постоянного снежного покрова в конце этой недели.