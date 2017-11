Бывший фронтмен альтернативной группы Faith No More Чак Мосли умер в Америке в возрасте 57 лет, пишет "ТАСС" со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Сообщается, что музыкант умер еще в четверг, 9 ноября. Издание пишет, что Мосли умер из-за болезней, связанных с алкогольной зависимостью, но смерти певца предшествовал "долгий период трезвости".

В группу Faith No More Чарли пришел в 1985 году. Вместе с ним были записаны первые студийные альбомы группы — "We Care a Lot" (1985) и "Introduce Yourself" (1987).