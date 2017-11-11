Министр американских ВВС Хезер Уилсон заявила, что страна рассматривает космос, как площадку для ведения военных действий. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам министра, Пентагон в следующем году хочет на 20% увеличить расходы на "экономически выгодную модернизацию" космических разработок.

"Мы продвигаем модернизацию в сфере космоса, для того чтобы увеличить свое могущество во всех областях нашей деятельности", — подчеркнула Хезер Уилсон.

Министр также отметила, что буквальной на прошлой неделе власти объявили о запуске программы Space Enterprise Consortium, на которую предполагается выделить 100 миллионов долларов. Эта программа позволит больше экспериментировать и заниматься моделированием в космосе.