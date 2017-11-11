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Новости

США рассматривают космос, как новую площадку для войны

, ИА "Амител"
Расходы на космические разработки будут увеличены на 20%

Фото: pixabay.com

Министр американских ВВС Хезер Уилсон заявила, что страна рассматривает космос, как площадку для ведения военных действий. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам министра, Пентагон в следующем году хочет на 20% увеличить расходы на "экономически выгодную модернизацию" космических разработок.

"Мы продвигаем модернизацию в сфере космоса, для того чтобы увеличить свое могущество во всех областях нашей деятельности", — подчеркнула Хезер Уилсон.

Министр также отметила, что буквальной на прошлой неделе власти объявили о запуске программы Space Enterprise Consortium, на которую предполагается выделить 100 миллионов долларов. Эта программа позволит больше экспериментировать и заниматься моделированием в космосе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.11.2017 20:21
- гость -

Наверное, есть для этого, основания.

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11.11.2017 20:40
- гость -

когда же двигатели прекратит поставлять наша дума потенциальному противнику?
а на батуте надо исчо допрыгнуть до космоса

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