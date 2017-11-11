Жители Барнаула утром в субботу, 11 ноября, оказались в настоящей зимней сказке. Дороги, деревья и дома покрылись снегом. Синоптики пообещали, что в конце этой недели установится постоянный снежный покров.
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Фото: pixabay.com
Жители Барнаула утром в субботу, 11 ноября, оказались в настоящей зимней сказке. Дороги, деревья и дома покрылись снегом. Синоптики пообещали, что в конце этой недели установится постоянный снежный покров.
Вот и зима пришла! #зима #снегвыпал #барнаул
Публикация от Ann Russkikh (@ruunissnow)
Субботний, морозный денек!!! #субботавыходной #настроениехорошее
Публикация от Елена (@elenabatalova8848)
Автор фото @aurikamitesku_photo ________________________________________________________Чтобы увидеть ваши 🏙фотки у нас в паблике, отмечайте нас на фото или отправляйте нам в Direct 😉 #gorod_barnaul #barnaul # Siberia #городбарнаул #барнаул #altay #алтайскийкрай #алтай #сибирь
Публикация от Барнаул (@gorod_barnaul)
Доброе утро 🙌 За "бортом" -9 ☃️❄️🙈 📮 Фото: @bratchunt #barnaulrussia #barnaul #барнаул
Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia)
Публикация от 👪💍💓 (@usoltseva_k_m)
Публикация от 👪💍💓 (@usoltseva_k_m)
Публикация от АННА ПАНАМАРЕВА (@anna._great)
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