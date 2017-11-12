Фото: tut.by
Легкий мороз и ощутимый гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 12 ноября.
Согласно данным алтайского ЦГМС, в этот день в регионе без осадков, на дорогах сильная гололедица, утром местами изморозь, туман.
Дневные температуры составят -3…-8 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице -5…-7 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии