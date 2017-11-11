Владельцы недавно вышедшего iPhone X по всему миру начали жаловаться на появление зеленых полос на экранах своих гаджетов. Об этом пишет "Лайф".

Как пишет издание, полосы появились через несколько дней после начала использования. Обладатели этих смартфонов утверждают, что телефоны никто не ронял, не повреждал специально. При этом большинство пользователей подчеркнули, что перезагрузка или полное восстановление iPhone X не решают проблему.

Владельцы iPhone X жалуются на появление зелёной полосы на экране pic.twitter.com/gILCshperJ — VladTwin (@VladimirTwin) 10 ноября 2017 г.

Известно, что подобная ситуация произошла у покупателей из США, Канады, Польши и Австралии, а значит, он не затрагивает какую-либо конкретную партию устройств.

Пока нет официальной информации от Apple. При этом ранее владельцы iPhone X заявили, что экран гаджета не реагирует на нажатия при холодной погоде.