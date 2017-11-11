Владельцы недавно вышедшего iPhone X по всему миру начали жаловаться на появление зеленых полос на экранах своих гаджетов. Об этом пишет "Лайф".
Как пишет издание, полосы появились через несколько дней после начала использования. Обладатели этих смартфонов утверждают, что телефоны никто не ронял, не повреждал специально. При этом большинство пользователей подчеркнули, что перезагрузка или полное восстановление iPhone X не решают проблему.
Владельцы iPhone X жалуются на появление зелёной полосы на экране pic.twitter.com/gILCshperJ— VladTwin (@VladimirTwin) 10 ноября 2017 г.
Известно, что подобная ситуация произошла у покупателей из США, Канады, Польши и Австралии, а значит, он не затрагивает какую-либо конкретную партию устройств.
Пока нет официальной информации от Apple. При этом ранее владельцы iPhone X заявили, что экран гаджета не реагирует на нажатия при холодной погоде.
Комментарии
Что и требовалось доказать, китайский кусок пластика сделанный в кустарных условиях, продают по цене подержанной иномарки, а стадо, которое пытается быть круче всех, ведется на изображение огрызка на крышке, очень жалко этих баранов, но это их выбор, пусть страдают, не жалко. Мейзу и Ксаоми давно впереди планеты всец по качеству и мощности смартфонов, а тухлое яблочко продает технологии пятилетней давности почти за 100000, по сути люди которые покупают это г..., Нуждаются в госпитализации в психушку