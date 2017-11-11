26-летнюю жительницу американского штата Оклахома Мисти Спэнн приговорили к десяти годам заключения за брак с собственной матерью. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольской правды".

Известно, что девушку воспитывала бабушка. Со своей биологической матерью они познакомились в 2014 году, и уже тогда они сразу "поладили". При это ранее мать были лишена родительских прав.

Женщины решили зарегистрировать свои отношения в марте 2016 года. Мать девушки рассказала, что была уверена, что удаление ее имени из свидетельства рождения дочери после лишения родительских прав станет гарантом законности действий.

Любопытно, что женщина ранее уже состояла в браке с собственным сыном. Но спустя какое-то время юноша подал на развод.