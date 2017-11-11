Уфологи, изучая фото, сделанные роверами на поверхности Марса, нашли на одном из камней необычные очертания, напоминающие японские иероглифы. Об этом пишет сайт газеты "Московский комсомолец".

Специалисты выдвинули версию, что эти, так называемые, иероглифы являются рукотворными. Уфологи считают, что иероглифы были оставлены древней цивилизацией, в прошлом проживавшей на Марсе, причём именно её представители в прошлом научили письменности землян.

Также уфологи заявили, что якобы NASA специально скрывает дополнительную информацию об иероглифах и других тайнах Красной планеты, отказываясь отвечать на вопросы и даже удаляя наиболее "подозрительные" кадры.