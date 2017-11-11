Заемщики из Алтайского края за первые девять месяцев этого года задолжали банкам более 178,5 миллиардов рублей, что на 4,4 миллиарда рублей больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает официальный сайт Министерства экономического развития региона.

В ведомстве уточняют, что за этот период период темп роста объемов кредитования в регионе составил 102,5 %. Более половины займов в крае (около 102,3 миллиардов рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 47,3 млрд. рублей — субъектам малого и среднего предпринимательства.

Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (218,1 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (158,5 %), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (139,2 %) и строительства (134,1 %).

Для бизнесменов средние ставки по кредитованию в сентября составляли 14,3 % при кредитовании на срок до года и 10,1 % – на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года – 15,1 % и 14,9 % соответственно).

Физическим лицам в этом году выдали кредитов на сумму более 76,2 миллиардов рублей, темп роста по данному показателю на 1 сентября составил 126,5 %. В сентябре этого года средний процент по кредиту составлял 17,3 % (на срок до года) и 13,5 % ( на срок больше года).

Между тем, общая задолженность по кредитам в Алтайском крае составляет 260,1 миллиардов рублей.