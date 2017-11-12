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Жилье в барнаульских новостройках вновь начало дешеветь после двух месяцев удорожания – пика доступности достигли однокомнатные квартиры, сообщает "Недвижимость Алтай".

По данным издания, новые "однушки" по итогам октября продаются по 43 700 рублей за квадратный метр – это минимальные цены с сентября 2016 года. При этом, самым "дешевым" районом оказался поселок Южный, где за квадрат однокомнатной квартиры в среднем просят 29 900 рублей.

В целом же на первичном рынке в октябре наблюдалась тенденция на падение цен, хотя в августе и сентябре стоимость новых квартир, напротив, росла.

Эксперты рынка недвижимости связывают удешевление жилья со сдачей в эксплуатацию некоторых жилых комплектов и стартом продаж новых проектов, стоимость которых на начальных этапах всегда самая низкая.

На 400 рублей за квадрат подешевели "однушки", на 500 рублей – "двушки", на 100 рублей – трехкомнатные квартиры.

Рост цен показали лишь четырехкомнатные квартиры первичного сегмента. Их стоимость выросла на 300 рублей за квадратный метр.