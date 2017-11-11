Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявлении о решимости разгромить террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в Сирии. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, лидеры стран заявили о приверженности "суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии" в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Также, по мнению Путина и Трампа, решение урегулирования конфликта в Сирии должно быть найдено в рамках женевского процесса.

Ранее сообщалось, что президентам удалось побеседовать только на второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. Беседа произошла в тот момент, когда они шли к месту фотографирования. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.