Заведующая городским отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина заявила, что в Барнауле планируют создать еще один туристический кластер – "Сосновый ленточный бор". Об этом пишет "ПолитсибRU".

По словам специалиста, в новый кластер войдут объекты, направленные на экологический и оздоровительный туризм. Сибиркина подчеркнула, что идея строительства этого кластера родилась после анализа мировых туристических тенденций.

"У нас созданы санатории, дендрарий имени Лисавенко, экологическая тропа, существует медицинский кластер, есть объекты для занятия спортом, "Лыжня здоровья", велотрассы и так далее. Мы подготовили заявку о включении нового кластера в федеральную программу", — отметила заведующая.

Издание пишет, что создано предложение для Ростуризма. Оно условно состоит из двух частей. Во-первых, планируется продолжить в рамках ФЦП достроить "Барнаул – горнозаводской город". Во-вторых, начать развитие инфраструктуры в бору.

"В рамках нового кластера появятся горнолыжные комплексы, санатории, гостиницы, рестораны здорового питания, центры косметологии, музеи и другие объекты", — рассказала Татьяна Сибиркина.

В свою очередь глава администрации Сергей Дугин отметил, что новые концепции разрабатываются из потребностей.

"Новый кластер охватит и оздоровительный туризм", — заключил он.