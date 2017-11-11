Заведующая городским отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина заявила, что в Барнауле планируют создать еще один туристический кластер – "Сосновый ленточный бор". Об этом пишет "ПолитсибRU".
По словам специалиста, в новый кластер войдут объекты, направленные на экологический и оздоровительный туризм. Сибиркина подчеркнула, что идея строительства этого кластера родилась после анализа мировых туристических тенденций.
"У нас созданы санатории, дендрарий имени Лисавенко, экологическая тропа, существует медицинский кластер, есть объекты для занятия спортом, "Лыжня здоровья", велотрассы и так далее. Мы подготовили заявку о включении нового кластера в федеральную программу", — отметила заведующая.
Издание пишет, что создано предложение для Ростуризма. Оно условно состоит из двух частей. Во-первых, планируется продолжить в рамках ФЦП достроить "Барнаул – горнозаводской город". Во-вторых, начать развитие инфраструктуры в бору.
"В рамках нового кластера появятся горнолыжные комплексы, санатории, гостиницы, рестораны здорового питания, центры косметологии, музеи и другие объекты", — рассказала Татьяна Сибиркина.
В свою очередь глава администрации Сергей Дугин отметил, что новые концепции разрабатываются из потребностей.
"Новый кластер охватит и оздоровительный туризм", — заключил он.
Комментарии
лучше бы туда не пускали этих туристов. Стоял бор сотни лет и пусть дальше стоит.
Хана бору
Что не вырублено затопчут.
"В рамках нового кластера появятся горнолыжные комплексы, санатории, гостиницы, рестораны здорового питания, центры косметологии, музеи и другие объекты"
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А ещё дороги, парковки... и хана бору.
Опыт показывает, что чем меньше вы туда суётесь, тем целее ленточный бор.
Ввобще-то ленточные боры под охраной Юнеско. Правомерно создавать в них туркластеры?
У кого это идея витает - загубить сосновый бор в городе??? А?
Вот построили уже один из объектов "туркластера" - улицу Малотобольскую. Принесло это какую-то пользу барнаульцам? Кроме тех, что погрели на этом руки? Насколько возросло число туристов? Сколько видел, в лесу людей хоть отбавляй иной раз на лыжной трассе, что зимой, что летом, там не похваляется ни губернатор, ни градоначальник, но зато народ идёт туда массово и без приглашения. Что там действительно нужно, так это современную базу лыжную (или стадион), а ещё неплохо было бы юридически закрепить существующую лыжню здоровья, чтоб никто не мог на неё покуситься. Пока что заборы уже вплотную к ней понаставили, как бы не прикрыли совсем. Чем меньше вороватых чиновничьих лап в лесу, тем лучше и для леса, и для горожан.