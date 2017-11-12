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Один из первых коммерческих банков Алтайского края — АО "Народный земельно-промышленный банк" – объявил о прекращении деятельности, сообщает "Коммерсант".

Издание отмечает, что данная финансовая структура направила заявление в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности по причине присоединения к другому юрлицу.

На сайте банка размещено сообщение следующего содержания: "Уведомляем Вас, что в связи с реорганизацией АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" в форме присоединения АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" к АО КБ "ФорБанк" (далее – Реорганизация) все счета, депозиты, вклады клиентов АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" изменяют свои реквизиты с даты Реорганизации. Узнать новые реквизиты Вы можете в любом отделении АО КБ "ФорБанк".

И "Народный земельно-промышленный банк", и "Форбанк" были созданы в Алтайском крае. Первый – в 1992 году в Барнауле, второй – в 1994 году в Бийске. Несколько лет назад "Форбанк" изменил место регистрации и теперь имеет московскую "прописку".

Отмечается, что к концу июля текущего года крупные аукционеры "Народного земельно-промышленного банка" продали пакеты акций и к сентябрю организация перешла под контроль владельцев и топ-менеджеров "Форбанка".