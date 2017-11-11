Бумажные проездные отменяют в Бийске, раньше по ним можно было проехать только в городском электротранспорте. Об этом пишет "Катунь 24".
Теперь пассажиры должны будут приобретать специальные единые транспортные карты (ЕТК). В продажу они поступят 20 ноября.
Купить единые карты бийчане смогут у кондукторов или в трамвайном управлении по адресу улица Васильева, 81. Стоимость карты составляет 70 рублей. Сумма активации на месяц составит 750 рублей.
Комментарии
Реально страшный трамвай, помню такие же катались по Бийску в 80-е, ужос Наукограда
А почему в барнаульских автобусах сплошь и рядом продают опять бумажные проездные?