Новый санаторий на 300 мест и с 200 рабочими местами появится в Белокурихе. Реализацию этого проекта обсудил в Москве губернатор Алтайского края Александр Карлин с генеральным директором акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" Сергеем Деревянко.

Как сообщает официальный сайт администрации Алтайского края, соглашение было заключено летом этого года. Предполагается, что реализация инвестиционного проекта начнется в 2018 года.

Компания готова вложить в строительство санатория около 850 миллионов рублей. Деревянко отметил, что в следующем году планируется инвестировать не менее 200 миллионов рублей. В планах закончить строительство не позднее 2020 года.

