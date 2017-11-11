Морозную погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ночь на воскресенье, 12 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, утром возможен туман, на дорогах гололедица.

Ночью столбики термометра в крае упадут до -9...-14 градусов, при прояснении местами в северных и предгорных районах до -19. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13. Днем в регионе потеплеет до -3...-8 градусов.

В Барнауле ночью похолодает до -12...-14 градусов. Днем потеплеет до -5...-7 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.