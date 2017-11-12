Фото: kinopoisk.ru

Великолепному канадскому актеру, симпатяге и романтику Райану Гослингу 12 ноября исполняется 37 лет. Глядя на то, в какой творческой форме сегодня пребывает Райан, его можно смело отнести к числу топовых актеров Голливуда.

Ко дню рождения этого замечательного актера портал Amic.ru предлагает ТОП-5 ролей Гослинга, где он раскрывает свой незаурядный драматический талант.

Соединенные штаты Лиланда

Это одна из первых серьезных работ Гослинга в большом кинематографе. Сюжет картины сводится к тому, что герой Райана – молодой человек по имени Лиланд Фицджеральд — совершает убийство слабоумного ребенка. Этот поступок вводит в ступор и ввергает в состояние шока всех. Зрителю предлагается понять, каковы мотивы и значение того, что совершил главный герой. И вывод может быть очень и очень неожиданным. Одиночество – главный лейтмотив этого произведения, а творческая связка Райан Гослинг – Кевин Спейси, являются главным его украшением.

Останься

Отчасти, по настроению и атмосфере этот фильм можно связать с "Соединенными штатами Лиланда". Сюжет таков – студент (Райан Гослинг), пребывающий на грани безумия, сообщает психиатру о намерении свести счеты с жизнью. Доктор в исполнении великолепного Юэна МакГрегора пытается сделать все, чтобы спасти молодого человека. В итоге главные герои отправляется в путешествие по городу, во время которого врач погружается в иллюзии молодого человека и теперь и его жизнь совсем не в безопасности. Оличный психологический триллер с налетом мрачноватого арт-хауса!

Место под соснами

Удивительная картина, которая местами, возможно, балансирует на опасной грани драмы и мелодрамы, но в итоге раскрывается как добротный фильм о простом и вечном – любви, ответственности, страсти, справедливости. Сюжет фильма, с одной стороны, весьма прост, с другой – имеет претензию на оригинальность. Впрочем, чтобы сделать свой вывод, это кино нужно просто посмотреть. В любом случае Райан Гослинг здесь очень хорош.

Ла-Ла Ленд

Ну, что тут говорить. Это очень голливудское и очень большое кино, которого свет ждал очень долго. Творческий союз Райана Гослинга со сногсшибательной Эммой Стоун добавляет этому мюзиклу блеска и шика. Крайне незатейливая история любви, требующей сделать выбор и бороться за чувства несмотря ни на что. Но ведь все знают, что простые приемы – самые надежные, и именно они приводят к великолепному результату – всемирному признанию этого фильма, куче наград и зрительскому почитанию.

Бегущий по лезвию 2049

Если серьезно, то, пожалуй, это высшее достижение Гослинга на сегодняшний момент. И дело даже не в том, что он великолепно отыграл свою роль в этом фильме и показал внутренний конфликт "человек-нечеловек", а в том, что именно Райана пригласили в этот проект. Согласитесь, имея ввиду, что в свое время сотворила первая лента "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта в далеком 1982 году, оказаться в продолжении эпохального фильма – это и есть признание!