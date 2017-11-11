Неизвестный в Берлине попытался наехать на автомобиле на толпу людей на тротуаре, сообщает "ТАСС" со ссылкой на издание Spiegel online.

Как отмечает издание, в результате инцидента никто не пострадал. Люди успели отбежать от машины в сторону. Правоохранительные органы Берлина считают, что речь идет о ДТП с бегством водителя с места происшествия.

В полиции заявили, что нужно пока "воздержаться от дальнейших спекуляций, ведь в настоящий момент мало что говорит о попытке теракта".

ЧП случилось в ночь на субботу, 11 ноября. Автомобиль проехал по тротуару и врезался в стоящий на нем мотоцикл, повернул в сторону дороги и скрылся.

