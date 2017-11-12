Барнаульская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно аккуратными на дорогах краевой столицы в воскресенье, 12 ноября,сообщают в пресс-службе ведомстве.

В ГИБДД отметили, что в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

"Водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий",- сказано в сообщении ведомства.

Также повышенную осторожность нужно проявлять и пешеходам. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части и помнить, что на скользкой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает.