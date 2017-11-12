Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что Россия может оказать серьезную помощь при решении проблем вокруг КНДР, в Сирии, в ситуации с Украиной, а также в борьбе с терроризмом, а те, кто выступают против хороших отношений с Москвой, лишь вредят США. Об этом пишет "ТАСС".

"Когда все ненавистники и глупцы там уже поймут, что поддерживать нормальные отношения с Россией — это хорошая вещь, а не плохая? Это всегда политические игры, вредные для нашей страны. Я хочу разобраться с Северной Кореей, с Сирией, Украиной, с терроризмом, и Россия может очень сильно помочь",- сказано в посте президента.

Также глава американского государства написал, что во Вьетнаме у него прошли "хорошие дискуссии" с российским президентом Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что ждет помощи России.

На полях саммита в этот раз отдельная встреча Путина и Трампа не состоялась. Глава российского государства сказал, что это связано с протокольными сложностями.