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Умер телеведущий Борис Ноткин

, ИА "Амител"
По предварительным данным, телеведущий совершил самоубийство

Фото: daylynews.ru

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Московской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, телеведущий совершил самоубийство. Ноткину было 75 лет. В последнее время он был тяжело болен.

Соболезнование в связи со смертью телеведущего выразил телеканал "ТВ Центр", на котором он работал. В заявлении телеканала сказано, что Ноткин был великолепным интервьюером, который "легко находил общий язык со всеми гостями", и был уважаем коллегами. 

Ноткин с 1997 года вел на ТВЦ программу "Галерея Бориса Ноткина", которая в 1999 году была переименована в "Грани", а в 2000 году — в "Приглашает Борис Ноткин". Она выходила до марта 2015 года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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