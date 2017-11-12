Ксению Собчак освистали в Санкт-Петербурге на митинге в защиту образования, в котором она участвовала как дочь Анатолия Собчака, одного из основателей Европейского университета в городе. Об этом пишет "ФАН".

На площади Ленина у Финляндского вокзала люди начали выкрикивать во время выступления Собчак "Позор" и "Уходи".

Телеведущая заявила, что это была спланированная провокация. Также Собчак отметила, что знала об этом и все-равно приехала выступать. Она подчеркнула, что не боится "провокаций".

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы и позиционирует себя как кандидата "против всех".