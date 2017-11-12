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Новости

Ксению Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на митинге в защиту образования

Фото: iz.ru

Ксению Собчак освистали в Санкт-Петербурге на митинге в защиту образования, в котором она участвовала как дочь Анатолия Собчака, одного из основателей Европейского университета в городе. Об этом пишет "ФАН"

На  площади Ленина у Финляндского вокзала люди начали выкрикивать во время выступления Собчак  "Позор" и "Уходи". 

Телеведущая заявила, что это была спланированная провокация. Также Собчак отметила, что знала об этом и все-равно приехала выступать. Она подчеркнула, что не боится "провокаций".

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы и позиционирует себя как кандидата "против всех".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Партнёры

Комментарии

12.11.2017 11:44
- гость -

У ксюхи разведка работает,свои кроты в стане противника.Интересно,что за люди,которые нелицеприятно её встретили у Финляндского вокзала?Недовольные сторонники навального,возмущённые тем,что она "отнимает голоса" у их кумира?

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12.11.2017 11:52
- гость -

Надоела уже.

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12.11.2017 12:31
- гость -

Пусть проводит новогодние корпоративы, по 2 млн. может срубать, а если еще и станцует...

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