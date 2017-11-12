Ксению Собчак освистали в Санкт-Петербурге на митинге в защиту образования, в котором она участвовала как дочь Анатолия Собчака, одного из основателей Европейского университета в городе. Об этом пишет "ФАН".
На площади Ленина у Финляндского вокзала люди начали выкрикивать во время выступления Собчак "Позор" и "Уходи".
Телеведущая заявила, что это была спланированная провокация. Также Собчак отметила, что знала об этом и все-равно приехала выступать. Она подчеркнула, что не боится "провокаций".
Как сообщалось ранее, Ксения Собчак выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы и позиционирует себя как кандидата "против всех".
Комментарии
У ксюхи разведка работает,свои кроты в стане противника.Интересно,что за люди,которые нелицеприятно её встретили у Финляндского вокзала?Недовольные сторонники навального,возмущённые тем,что она "отнимает голоса" у их кумира?
Надоела уже.
Пусть проводит новогодние корпоративы, по 2 млн. может срубать, а если еще и станцует...