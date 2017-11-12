Директор телеведущей и певицы Ольги Бузовой Арам Арчер рассказал, сколько обойдется ее выступление на новогоднем корпоративе. Об этом пишет "Лайф".
По его словам, Ольга Бузова проведет корпоратив за 1,5 миллиона рублей, а за 850 тысяч — споет. Это цены за стандартный 45-минутный сет. Арчер отметил, что если Бузову пригласить в качестве ведущей, то в подарок к основной программе она исполнит 2–3 своих песни.
Директор подчеркнул, что уже сейчас, как и раньше, от заказов нет отбоя.
Комментарии
1,5 млн за 45 минут....так можно в декабре недельку поработать и потом весь год отдыхать
А великие артисты в нищете умерли
2.11.2017 11:01
- гость -
кто конкретно?
Не дорого.
а сколько будет стоить концерт Бузовой на день города Барнаула 2018?
за это еще и деньги платить?мир сошел с ума.!
Ну конечно, от заказов отбоя нет, поэтому они проплачивают рекламу
Да целая плеяда.
Но если вы не в курсе, значит их имена вам ничего не скажут.
Даже всеми обожаемый Леонид Куравлев живёт очень скромно.
Вы ,уважаемые журналисты, озвучьте нам.- кто эту актрису пригласил на свой "праздник жизни" ???
Вот эта будет НОВОСТЬ (вместе поржём)
А так это бред, "покурившего" арт-директора
- гость -
Да целая плеяда.
Но если вы не в курсе, значит их имена вам ничего не скажут.
Даже всеми обожаемый Леонид Куравлев живёт очень скромно.
У каждого поколения свои герои. Раньше люди ходили на фильмы с Куравлевым, обожали Вицина. Сейчас ходят на концерты Бузовой, Гнойного. Сменились не только поколения - страна поменялась. И Вам никто не мешает перечислять деньги Вашим любимым артистам. Лет 15 назад Губин считался страшным примитивом. А сейчас слышишь песни - очень даже ничего.
Пионер
Ты че-то кинематограф с эстрадой попутал. Не проснулся еще?
Ты че-то кинематограф с эстрадой попутал. Не проснулся еще?
По сути есть что сказать? Или как больная собака рычишь на всех с утра?.
Если Бузова платит-я поверю, но чтобы ей... То очереди на её "концерты" в 400 человек, видимо, кроме этой очереди больше и не пришёл никто. Но продавливают эту пустышку прямо танком.
По сути... новость говно и ни о чем. И уж тем более она не стоит эмоциональных всхлипов по поводу поколений.