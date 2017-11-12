Директор телеведущей и певицы Ольги Бузовой Арам Арчер рассказал, сколько обойдется ее выступление на новогоднем корпоративе. Об этом пишет "Лайф".

По его словам, Ольга Бузова проведет корпоратив за 1,5 миллиона рублей, а за 850 тысяч — споет. Это цены за стандартный 45-минутный сет. Арчер отметил, что если Бузову пригласить в качестве ведущей, то в подарок к основной программе она исполнит 2–3 своих песни.

Директор подчеркнул, что уже сейчас, как и раньше, от заказов нет отбоя.