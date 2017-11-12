Сотрудники полиции остановили на трассе Барнаул – Камень-на-Оби автомобиль Nissan, в котором нашли сверток с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

За рулем автомобиля находилась 53-летняя женщина. Полицейские заметили у ее пассажира сверток. Содержимое свертка правоохранители изъяли и направили на исследование, которое установило, что это гашишное масло массой около одного грамма. Мужчина был задержан полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело.