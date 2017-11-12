Сотрудники полиции остановили на трассе Барнаул – Камень-на-Оби автомобиль Nissan, в котором нашли сверток с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
За рулем автомобиля находилась 53-летняя женщина. Полицейские заметили у ее пассажира сверток. Содержимое свертка правоохранители изъяли и направили на исследование, которое установило, что это гашишное масло массой около одного грамма. Мужчина был задержан полицейскими.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Как можно "заметить " сверток в котором 1 грамм гашиша?)) На лоб приклеил он его штоле.
Темните товарищи ,пишите хоть все как на самом деле было.
То баба у них полтыщи лет то полицаи сверток в 1 грамм с расстояния замечают.
наверное их смутило, что за рулем была 533-летняя женщина