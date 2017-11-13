Фото: avito.ru
Двухуровневую квартиру площадью 140 квадратных метров в кирпичном доме продают в самом центре Барнаула за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Трехкомнатное жилье находится на улице Никитина. Дом расположен на огороженной территории, имеется охрана, консьерж. На первом этаже квартиры – гостиная, кухня и санузел.
На втором уровне – спальня, детская, большая ванная комната с постирочной.
"Перепланировка узаконена. Парковка на первом этаже, теплая. Отличный ремонт, мебель в идеальном состоянии", — добавляет автор объявления.
Комментарии
Очень информативные фото, ага. Подъезд продают?
Че на фото? подъезд или квартира))) я вот удивляюся... нафиК выставлять это объявление без фото
ингтрига
Продавца в квартиру не пустили?))