Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Небольшое потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае на понедельник, 13 ноября.

Если в последние дни за окном строго фиксировались отрицательные температуры, то сегодня воздух может прогреться до нуля градусов. По информации алтайского ЦГМС, днем в регионе будет 0…-5 градусов.

"В восточных и предгорных районах снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица", — также отмечают синоптики.

Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле возможен небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице -1…-3 градуса. Ветер южный, до 10 метров в секунду.