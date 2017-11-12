Абоненты Yota и "МегаФона" столкнулись с неполадками в работе сети и интернета, сообщает "РБК".

Как пишет издание, в компании "МегаФон" пояснили, что неполадки затронули пользователей Столичного и Центрального регионов. Компания пообещала предоставить компенсации

В компании Yota заявили о проблемах в работе сети. Когда будут устранены неполадки — неизвестно.

Известно, что проблемы в работе Yota появились минувшей ночью. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи в нескольких регионах, в том числе в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде.

Проблемы со связью также наблюдаются у оператора "МегаФон".