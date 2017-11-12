Главную рождественскую ель установили на площади Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка в субботу, 11 ноября. Об этом пишет "ТАСС".

Как уточняет издание, высота дерева составляет 23 м, а вес составляет около 13 тонн. Ель была привезена из населенного пункта Стейт-Колледж штат Пенсильвания. Возраст дерева — 80 лет. Рождественскую ель безвозмездно подарил городу житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

Рабочим теперь предстоит украсить дерево. Ель украсят 50 тысяч разноцветных лампочек. Увенчает дерево звезда диаметром 2,9 м и весом 250 кг, составленная из 25 тысяч искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.

Ель будет сверкать огнями с 29 ноября до 7 января.