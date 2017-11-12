Парламент Италии одобрил закон о реорганизации сферы зрелищных мероприятий. Один пункт этого документа говорит об отказе использования животных в цирке, пишет "Лайф" со ссылкой на La Repubblica.

Постепенный отказ обусловлен защитой животных. Но для того, чтобы закон вступил в силу, необходим правительственный декрет. Вероятно, подписание закона будет отложено до весны. Именно тогда соберётся новый кабинет министров.

Между тем, опрос показал, что 71% итальянцев поддерживают запрет цирков с животными.