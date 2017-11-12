Бутылку красного вина продали за 350 тысяч долларов на благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Daily Meal.

Издание пишет, что это самое дорогое вино из когда-либо проданных. Бутылку анонимно купил житель штата Миссури.

Известно, что вино сделано из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в США руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца. Он руководит производством вина для разных звезд. Так, он создает вино, например, для певца Джастина Тимберлейка.