Прокуратура в Санкт-Петербурге вынесла штраф на сумму более 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания диких животных, которые находятся там для развлечения гостей. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Речь идет о ресторане "Русская рыбалка". Заведение не смогло предоставить документы, подтверждающие законное происхождение животных. Помимо пятнистого оленя, в ресторане содержатся четыре белки, четыре енота-полоскуна и черный ворон.

Гости ресторана могли сфотографироваться и покормить животных. После вступления постановлений в силу они будут изъяты.