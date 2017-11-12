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Новости

Соцслужбы Финляндии отобрали дочь у россиянки за шлепок футболкой

, ИА "Амител"
Сейчас ребенок находится в приемной семье

Фото: scoopnest.com

Социальные службы Финляндии изъяли у россиянки 12-летнюю дочь за то, что женщина шлепнула ее футболкой. Об этом пишет РИА "Новости".

 

Как сообщает издание, женщина постоянно проживает в городе Рякюля. У нее есть муж (гражданин Финляндии) и две дочери. Одной девять лет, второй — 12.

Девочку изъяли из школы в конце сентября без ведома родителей. Она уже находится в приемной семье.

Женщина обратилась за помощью к российским властям. Она надеется, что дипломаты помогут ей вернуть ребенка в семью.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.11.2017 14:40
- гость -

что по этому поводу думает муж-финн?

0  0
12.11.2017 14:58
Гость

Правильно сделали, нечего на ребёнка руку поднимать, пользуясь своим физическим превосходством в силе. Воспитывать детей надо словом, а не кулаками!

0  0
12.11.2017 14:59
- гость -

А у нас чем лучше? За шлепок родителей штрафуют? Я бы сказал, но Лавров уже сказал.

0  0
12.11.2017 15:01
- гость -

Европейская система отъема детей работает как часы.
Ведь очевидно что русская мать воспитает ребенка в своих традициях, отличных от европейских, эт первое. А второе скорее всего семья финнов присмотрела ее заранее. а потом вымыслили предлог для изъятия ребенка.

0  0
12.11.2017 15:01
Пионер

Правильно сделали, нечего на ребёнка руку поднимать, пользуясь своим физическим превосходством в силе. Воспитывать детей надо словом, а не кулаками!

Ну так воспитывай. А то половине детишек Компота явно недостает.

0  0
12.11.2017 15:03
- гость -

Мизулина: ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей
Это правда?
До чего народ довели российские власти....до оскотинивания

0  0
12.11.2017 15:04
- гость -

Пионер, ну хоть тут я с тобий солидарен. Да, пионеров СССР блютузлили ремнями, и от этого они становились только сильнее.

0  0
12.11.2017 15:08
- гость -

14:58, что за блевня у тебя в бошке?

0  0
12.11.2017 15:10
- гость -

15.01, 12 летнего ребенка присмотрели?) вряд ли, да его уже трудно перевоспитать. Мож шлепок футболкой как последняя капля, девочка сама пожаловалась, куда надо. Не выходит новость из головы, как отчим забил 4 летнюю девочку за то, что капризничала... Вряд ли в финляндии такое возможно, соседи бы уже сообщили, куда надо

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