Социальные службы Финляндии изъяли у россиянки 12-летнюю дочь за то, что женщина шлепнула ее футболкой. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, женщина постоянно проживает в городе Рякюля. У нее есть муж (гражданин Финляндии) и две дочери. Одной девять лет, второй — 12.

Девочку изъяли из школы в конце сентября без ведома родителей. Она уже находится в приемной семье.

Женщина обратилась за помощью к российским властям. Она надеется, что дипломаты помогут ей вернуть ребенка в семью.