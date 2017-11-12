Социальные службы Финляндии изъяли у россиянки 12-летнюю дочь за то, что женщина шлепнула ее футболкой. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, женщина постоянно проживает в городе Рякюля. У нее есть муж (гражданин Финляндии) и две дочери. Одной девять лет, второй — 12.
Девочку изъяли из школы в конце сентября без ведома родителей. Она уже находится в приемной семье.
Женщина обратилась за помощью к российским властям. Она надеется, что дипломаты помогут ей вернуть ребенка в семью.
Комментарии
что по этому поводу думает муж-финн?
Правильно сделали, нечего на ребёнка руку поднимать, пользуясь своим физическим превосходством в силе. Воспитывать детей надо словом, а не кулаками!
А у нас чем лучше? За шлепок родителей штрафуют? Я бы сказал, но Лавров уже сказал.
Европейская система отъема детей работает как часы.
Ведь очевидно что русская мать воспитает ребенка в своих традициях, отличных от европейских, эт первое. А второе скорее всего семья финнов присмотрела ее заранее. а потом вымыслили предлог для изъятия ребенка.
Правильно сделали, нечего на ребёнка руку поднимать, пользуясь своим физическим превосходством в силе. Воспитывать детей надо словом, а не кулаками!
Ну так воспитывай. А то половине детишек Компота явно недостает.
Мизулина: ежегодно в России изымают из семей 305 тысяч детей
Это правда?
До чего народ довели российские власти....до оскотинивания
Пионер, ну хоть тут я с тобий солидарен. Да, пионеров СССР блютузлили ремнями, и от этого они становились только сильнее.
14:58, что за блевня у тебя в бошке?
15.01, 12 летнего ребенка присмотрели?) вряд ли, да его уже трудно перевоспитать. Мож шлепок футболкой как последняя капля, девочка сама пожаловалась, куда надо. Не выходит новость из головы, как отчим забил 4 летнюю девочку за то, что капризничала... Вряд ли в финляндии такое возможно, соседи бы уже сообщили, куда надо