Морозная погода, вероятно, стала причиной домашнего выходного для жителей Барнаула. В этот день горожане делятся в соцсетях домашними фотографиями.
Порой в нашей, такой насыщенной, яркой, многообразной, динамичной и продвинутой жизни, больше всего не хватает покоя. Берегите свой покой. А он будет беречь ваше счастье. (с) Рой Доброго утречка, друзья!! Ноябрь нам напоминает, что необходимо нам ценить и хранить...помните об этом!! Вчера, наконец-то, нашла что так давно искала. "Заболела" оленями в декоре, очень нравится. Ещё очень хочу кружку с оленем))) Наверно у меня сейчас душевное состояние — "Олень"))))) #доброеутро #тепло #декор #дом #уют #stillife #cozy #cozyhouse #homedecor #cozytime #hygge #christmas #hyggestyle #home #hellosunday #homesweethome #decoration #handmade #lifestyle #details #mood #madewithlove #altai #siberia #brn
Комментарии
It is amazing *ля !!!
пахнет котами и селедкой
в выходной я тупо нажрался