Фото: katun24.ru

Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье, 12 ноября, прибыл в Барнаул, сообщает телеканал "Катунь-24".

Главного волшебника России встретили возле театра драмы имени Шукшина. Несмотря на холодную погоду, десятки барнаульцев пришли на встречу с ним. Деда Мороза сопровождают помощники.

В краевой столице волшебник побывает в больницах, встретится со своими поклонниками и станет гостем на празднике в резиденции алтайского Деда Мороза.

Издание сообщает, что Дед Мороз путешествует по стране со съемочной группой НТВ. График плотный. За 60 дней команда побывает в 29 городах.