Фото: katun24.ru
Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье, 12 ноября, прибыл в Барнаул, сообщает телеканал "Катунь-24".
Главного волшебника России встретили возле театра драмы имени Шукшина. Несмотря на холодную погоду, десятки барнаульцев пришли на встречу с ним. Деда Мороза сопровождают помощники.
В краевой столице волшебник побывает в больницах, встретится со своими поклонниками и станет гостем на празднике в резиденции алтайского Деда Мороза.
Издание сообщает, что Дед Мороз путешествует по стране со съемочной группой НТВ. График плотный. За 60 дней команда побывает в 29 городах.
Комментарии
Только что вернулись с "праздника", устороенного в ТРЦ "Галактика" г. Барнаула. Сказать, что были разочарованы- не сказать ничего. Плохая организация мероприятия, вернее её полное отсутствие. Более полутора часов ожидания, и на льду появляются.... операторы, клоуны.... Никого. Снова клоуны. И если бы хоть под новогодние песенки. Но и тут не сработали. Наконец-то на лёд вышел Дед Мороз. Несколько кругов по катку, в полной тишине селфи. И....Дедушка просто повернулся ко всем спиной и стал общаться с кем-то из окружения. "Праздник" завершился. Вот интересно: а могло ли так "весело" всё проходить в Питере, Москве?! Дети-то везде одинаковые. Обидно, что долгожданная встреча с главным волшебником страны прошла так скучно и безрадостно.