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Долговые обязательства регионов Сибирского федерального округа к началу четвертого квартала текущего года превысили 343 миллиарда рублей.

Такие данные приводит федеральное Министерство финансов по состоянию на 1 октября 2017 года.

Размер государственного долга в Алтайском крае на этот же период составил менее 2,2 миллиарда рублей. Таким образом, эта сумма меньше 1% от совокупного госдолга, который имеет Сибирь.

В абсолютном значении меньшие обязательства имеет только Республика Алтай – 1,4 миллиарда рублей. Однако исходя из бюджетных показателей, размера собственных доходов и так далее, ситуация с долгом в крае выглядит даже более позитивно, чем в соседней республике.

Раскладка по уровню государственного долга в субъектах СФО на 1 октября 2017 года выглядит так:

Республика Алтай — 1 421 633, 81 тыс. руб.;

Республика Бурятия — 9 108 173,11 тыс. руб.;

Республика Тыва — 2 698 499,00 тыс. руб.;

Республика Хакасия — 24 829 950,42 тыс. руб.;

Алтайский край — 2 198 391,04 тыс. руб.;

Забайкальский край — 28 036 719,26 тыс. руб.;

Красноярский край — 92 795 333,52 тыс. руб.;

Иркутская область — 13 778 587,01 тыс. руб.;

Кемеровская область — 56 241 352,77 тыс. руб.;

Новосибирская область — 48 095 281,13 тыс. руб.;

Омская область — 39 283 542,12 тыс. руб.;

Томская область — 24 857 491,38 тыс. руб.

Если говорить о других федеральных округах, то самый большой размер госдолга имеет Приволжский ФО — 538,2 миллиарда рублей. Кроме того, больше, чем в Сибири, уровень долговых обязательств зафиксирован в Центральном федеральном округе – почти 477 миллиардов рублей. При этом в последнем случае 47,7 миллиарда рублей выпадает на Москву, а 90,4 миллиарда – на Московскую область.

Общий же размер государственного долга регионов России к началу октября составил 2,2 триллиона рублей. Таким образом, на Алтайский край выпадает лишь одна тысячная от размера обязательств, которые накопили российские субъекты.