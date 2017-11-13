фото: davidburdeny.com
Канадский фотограф Дэвид Бардени почти год получал разрешение на ночную съемку российского метро, и он единственный профессиональный фотограф в мире, получивший это право.
В метрополитене без людей есть своя красота. Бардени в своем описании к проекту отмечает, что станции метро в России были задуманы как нечто большее, чем переходные пространства. Удивительная архитектура станций создает впечатление подземных дворцов. Не зря московский метрополитен считается одним из самых красивых в мире.
Комментарии
ну что сказать, ле-по-та )))
Да уж! Своих не пускают, а иноземцам широкая дорога!
лампочки специально все вкрутили?
Стало модно давать гражданство иностранным студентам, которым у себя учиться дорого, при этом русские из снг по прежнему не могут получить гражданство россии, или я не так чтото понял?
я жила на автозаводской. не так я ее помню
Приятно, и не стыдно гостям Нашы метрЫ показать!
13.11.2017 08:38
- гость -
а какое отношение это имеет к теме метро?