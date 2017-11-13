фото: davidburdeny.com

Канадский фотограф Дэвид Бардени почти год получал разрешение на ночную съемку российского метро, и он единственный профессиональный фотограф в мире, получивший это право.

В метрополитене без людей есть своя красота. Бардени в своем описании к проекту отмечает, что станции метро в России были задуманы как нечто большее, чем переходные пространства. Удивительная архитектура станций создает впечатление подземных дворцов. Не зря московский метрополитен считается одним из самых красивых в мире.