Фото: instagram.com
Новый горнолыжный сезон стартовал в так полюбившемся барнаульцам кузбасском Шерегеше.
"Ну что, друзья, сезон открыт! Спасатели на месте, канатки запущены. Катать можно уже хоть сегодня. Добро пожаловать в Шерегеш!" - сообщается в паблике курорта в соцсети "ВКонтакте".
Лента в Instagram уже пополняется фотографиями со снежных склонов – кто-то докладывает своим друзьям о том, что уже успел протестировать свежий снег, а кто-то постит снимки в ожидании скорой поездки в зимнюю сказку.
Сезон открыт 🏂 ... Кто говорил, что снега нет — врал) он есть, и его хватает для катки. Но только аккуратной) Работал пока только Фристайл, но завтра обещают включить остальные подъемники! ... А самое главное — снег продолжает идти и не собирается останавливаться! Мы в раю ✨ #шерегеш #гештемада #геш #шория #сезоноткрыт #openseason #gesh #gsh #sheregesh #shoria
Наша бесстрашная банда 🤪 День второй начался с жуткой метели и ощущением,что тебя избили бордом 😅но продолжился офигительным подъемом в гору и не менее классным спуском🤩Собрав все сугробы в карманы, чуть не улетев в кювет и доехав до конца со сломаным креплением 👍🏼 Официально заявляю,что день удался 😁 #гештемада #шерегеш #путешественницаКсю
Я влюбляюсь в это место каждый раз снова и снова! Сколько это может продолжаться? До бесконечности долго! Из года в год, из сезона в сезон! Я люблю Шерегеш! #nicebus #sheregesh #gesh #гештемада #шерегеш #янабугелевырос #слабоумиеиотвага #лесянегомонная #ялюблюснег #snowboard #snow #mylove #winter #яжегид
🏔 Шерегеш раскачивается. От первых фотокарточек чувствуется безумная энергетика радости, после томительного ожидания снега. Мега-круто. А ведь это еще совсем-совсем начало. Сезону быть, всем снег и много-много каталок. . 😙 Отмечайте нас на фото + @sheregesh.today. Лучшее будем публиковать и присыпать ленту инсты снегом. __ #geshtoday #шерегеш2017 #шерегеш #шория #снег #покатушки #шория2017 #вшерегеше #геш2017 #sheregesh #горнолыжныйкурорт #ski #snowboard #горные_лыжи.
Вчера утром ратраки вышли на склоны. Они готовят все трассы полностью кроме крутых участков. Сегодня 12 ноября "Каскад" запускает большую часть подъёмников. Вот список: ✅ БКД 39 ✅ БКД 40 ✅ Синий кресельный ✅ Зелёный кресельный ✅ "Доллар" ✅ "Булочка" Снега уже достаточно) скоро будем там 🔵Board'el Bus | Туры в Шерегеш Артём Лобачёв — +79640808000 Роман Шишлаков — +79130943730 либо по адресу: Красноармейский, 45 #boardel_bus #барнаул #бийск #алтай #шерегеш #sheregesh #авльман #сноуборд #лыжи #алтайскийкрай #турывгеш #турывшерегеш #шерегеш2017
Фото от подписчика в нашей зимней мультибандане "Half Skull". А Вы уже открыли горнолыжный сезон? 😉 Наши мультибанданы — это стильная и экстремальная защита от ветра и холода. Несколько способов ношения. Ссылка на магазин в профиле ✌ #бандана #shieldarmor #сноуборд #мото #рыбалка #охота #спорт #велоспорт #стиль #охотники #рыбаки #мотоциклисты #лыжники #лыжи #горныелыжи #сноубордист #сноубординг #спортсмен #стиль #велосипед #снег #зима #шерегеш #абзаково #краснаяполяна
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