Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, верит ли он во "вмешательство России" в американские выборы прошлого года. Об этом пишет РИА "Новости".

Издание пишет, что недавно президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что РФ не вмешивалась в выборы президента США.

"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами", — отметил глава американского государства.