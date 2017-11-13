Фото: altai-republic.ru

Правительство Москвы изучит предложения Республики Алтай на предмет совместного развития проекта "Жемчужина Алтая", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На минувшей неделе глава республики Александр Бердников встречался с мэром российской столицы Сергеем Собяниным. В частности, речь шла о выполнении существующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Во время беседы Александр Бердников поблагодарил московского градоначальника за принятые решения о безвозмездной передаче в собственность сибирского региона волластонитовой фабрики в селе Сейка и здания постоянного представительства Республики Алтай в Москве.

Также Бердников и Собянин обсудили ряд совместных культурных и инвестиционных проектов. Так, глава республики предложил мэру Москвы принять участие в развитии инвестиционной площадки "Жемчужина Алтая".

Сергей Собянин, в свою очередь, обещал, что правительство столицы изучит это предложение и предложит варианты совместной реализации данного проекта.