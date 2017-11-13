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Проект робота, который позволит человечеству забыть о том, что такое чистка унитаза, представили западные разработчики.

Новое устройство SpinX, как сообщает Lenta.RU, подключается к водоснабжению с помощью входящего в комплект шланга и заменяет существующие сиденье и крышку унитаза.

После нажатия кнопки из внутреннего отсека на крышке унитаза выдвигается механическая рука с вращающимся ершиком. Щетка способна очистить всю внутреннюю поверхность унитаза, а затем осуществляется сушка.

На всю манипуляцию уходит около полутора минут. В данный момент посредством краудфандинга ведется сбор средств на реализацию проекта. Более того, уже принимаются предварительные заказы на покупку робота по цене 198 долларов.