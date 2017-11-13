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Проект робота, который позволит человечеству забыть о том, что такое чистка унитаза, представили западные разработчики.
Новое устройство SpinX, как сообщает Lenta.RU, подключается к водоснабжению с помощью входящего в комплект шланга и заменяет существующие сиденье и крышку унитаза.
После нажатия кнопки из внутреннего отсека на крышке унитаза выдвигается механическая рука с вращающимся ершиком. Щетка способна очистить всю внутреннюю поверхность унитаза, а затем осуществляется сушка.
На всю манипуляцию уходит около полутора минут. В данный момент посредством краудфандинга ведется сбор средств на реализацию проекта. Более того, уже принимаются предварительные заказы на покупку робота по цене 198 долларов.
Комментарии
слишком дорогое устройство, чтобы заменить им ручной низкоквалифицированный труд