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Жителей частично разрушенного дома в Ижевске начали пускать в квартиры, чтобы люди смогли подсчитать ущерб, пишет РИА "Новости".
В первую очередь, в свои квартиры попали жители первого подъезда. Жильцы зашли в квартиры в сопровождении сотрудников горадминистрации. В дальнейшем будут осмотрены еще два подъезда.
Отметим, что во втором и третьем подъездах уже есть вода, свет и запущено отопление. Работы ведутся и в подвале дома.
Напомним, ЧП случилось 9 ноября. В девятиэтажном жилом доме взорвался газ. Погибли семь человек, три человека получили травмы.
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А как люди будут жить в доме с разрушенным посреди подъездом.