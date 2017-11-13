Фото: nexplorer.ru
Цены на икру и красную рыбу выросли в России примерно на 30% ввиду снижения вылова лососевых на Сахалине и в Хабаровском крае, сообщает РБК.
Издание отмечает, что по причине аномального потепления воды лосось переместился к северу, что негативно сказалось на добыче в Хабаровском крае и на Сахалине. Так, в 2015–2016 годах эти регионы обеспечивали более 44% всего вылова лососевых на Дальнем Востоке, а в этом году их доля снизилась до 28%.
Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что дефицита красной рыбы не будет, но вот ситуация с ценами на нее изменилась.
"Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом все в порядке. Сейчас один килограмм горбуши, например, стоит 180 рублей, хотя в прошлом году он стоил всего 130 рублей", — заметил эксперт.
При этом после переработки и транспортировки цены поднимаются еще выше, и в Москве, например, стоимость горбуши составляет от 300 рублей за кило.
Что касается красной икры, то именно этот продукт может подорожать наиболее существенно.
Это связано с ажиотажным спросом в Японии, где собственный вылов лососевых также снизился из-за потепления воды. По словам управляющего группы "Доброфлот" Александра Ефремова, одного из крупнейших в стране рыбопереработчиков, отпускные цены на икру могут вырасти до четырех тысяч рублей за килограмм.
В столице розничная цена кило икры уже составляет 5,5 – 6 тысяч рублей, обращает внимание еще один эксперт, директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов.
Комментарии
у нас весовую можно взять от 2800 до 3800 за кг нерка/кижуч/лосось или горбуша не помню)
Это после обещаний завалить рыбой
Главна среднюю инфляцыю 3% не перевалить.
13.11.2017 08:28
- гость -
у вас это где? на дальнем востоке?
зачем на ДВ? в Барнауле. фасовка от полкило.
История возвращается!
"Один советский инженер, купил баночку икры...
И не дожил до зарплаты."(с)
13.11.2017 08:51
- гость -
ну так не секретничайте. адрес дайте. или телефон
Так после санкций спрос на красную икру вырос, большинство теперь красную икру ест
НГ близко....
лосось переместился к северу, что негативно сказалось на добыче
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А что "к северу" территории уже России не принадлежат?
Плотинами перегоролили все реки для сиюминутного улова. Рыба не отнерестилась. Дальше будет много хуже
13.11.2017 08:53
- гость -
электронку пишите
Пока шпана этим процессом правит будет рост цен
Нормальная цена на красную икру 10-15 тысяч, по 7 тысяч ее пенсионеры расхватывают
Раньше за гречкой очереди были, а теперь за айфонами и за красной икрой. Довели страну