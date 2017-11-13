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Цены на икру и красную рыбу выросли в России примерно на 30% ввиду снижения вылова лососевых на Сахалине и в Хабаровском крае, сообщает РБК.

Издание отмечает, что по причине аномального потепления воды лосось переместился к северу, что негативно сказалось на добыче в Хабаровском крае и на Сахалине. Так, в 2015–2016 годах эти регионы обеспечивали более 44% всего вылова лососевых на Дальнем Востоке, а в этом году их доля снизилась до 28%.



Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что дефицита красной рыбы не будет, но вот ситуация с ценами на нее изменилась.

"Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом все в порядке. Сейчас один килограмм горбуши, например, стоит 180 рублей, хотя в прошлом году он стоил всего 130 рублей", — заметил эксперт.

При этом после переработки и транспортировки цены поднимаются еще выше, и в Москве, например, стоимость горбуши составляет от 300 рублей за кило.

Что касается красной икры, то именно этот продукт может подорожать наиболее существенно.

Это связано с ажиотажным спросом в Японии, где собственный вылов лососевых также снизился из-за потепления воды. По словам управляющего группы "Доброфлот" Александра Ефремова, одного из крупнейших в стране рыбопереработчиков, отпускные цены на икру могут вырасти до четырех тысяч рублей за килограмм.

В столице розничная цена кило икры уже составляет 5,5 – 6 тысяч рублей, обращает внимание еще один эксперт, директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов.

