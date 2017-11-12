Морозная и снежная погода будет господствовать в Алтайском крае в понедельник, 13 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, снег пройдет в этот день в северо-восточных районах, на дорогах гололедица.

Предстоящей ночью температура упадет до -5...-10 градусов, местами опустится до -15. Днем температура составит 0...-5 градусов. Ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду с усилением днем до 7-12.

В Барнауле в конце ночи возможен снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -8...-10 градусов. Днем потеплеет -1...-3 градусов. Ветер будет дуть южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10.