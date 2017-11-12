Жители Алтайского края стали гораздо чаще выигрывать крупные сумму в лотерейные билеты, сообщает "Алтайская правда".

Специалисты подсчитали, что за последние два года в нашем регионе призы от 100 000 рублей были выиграны 41 раз. При этом семеро победителей, благодаря лотереям, стали миллионерами, а выигрыш двоих превышает миллион.

В этом году жительница края выиграла 1 500 000 рублей. Девушка рассказала, что потратит эти деньги либо на новую квартиру, либо вложит в бизнес. А самый большой выигрыш в лотерею в России составил в 2017 году 506 000 000 рублей. Такой выигрыш был разыгран недавно.