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Жители Алтайского края стали чаще выиграть крупные суммы в лотереи

, ИА "Амител"
В этом году жительница региона выиграла 1 500 000 рублей

Фото: crypto-coins.ru

Жители Алтайского края стали гораздо чаще выигрывать крупные сумму в лотерейные билеты, сообщает "Алтайская правда".

Специалисты подсчитали, что за последние два года в нашем регионе призы от 100 000 рублей были выиграны 41 раз. При этом семеро победителей, благодаря лотереям, стали миллионерами, а выигрыш двоих превышает миллион.

В этом году жительница края выиграла 1 500 000 рублей.  Девушка рассказала, что потратит эти деньги либо на новую квартиру, либо вложит в бизнес.  А самый большой выигрыш в лотерею в России составил в 2017 году 506 000 000 рублей. Такой выигрыш был разыгран недавно.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.11.2017 18:16
- гость -

0  0
12.11.2017 18:17
- гость -

Ерунда это

0  0
12.11.2017 18:28
- гость -

замануха! замануха!! покупайте!!! поКУПАЙТЕ!!!

0  0
12.11.2017 18:36
- гость -

чем хуже финансовое состояние, тем больше люди надеются на удачу ИМХО

0  0
12.11.2017 19:17
- гость -

А прямо вот так и веримверим.

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