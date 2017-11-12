Рыбаки поймали у южных берегов Португалии плащеносную акулу, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Portugal News.

Frilled shark or Chlamydoselachus anguineus is a living fossil #awesome pic.twitter.com/HYw2TnIf02 — Five Oceans (@allfiveoceans) 30 декабря 2016 г.

Издание отмечает, что эти рыбы даже спустя миллионы лет эволюции сохранили массу примитивных черт. Известно, что необычный улов был пойман еще летом, но известно об этом стало только сейчас. Рыбаки передали свой улов ученым в рамках "инициативы по минимизации нежелательного улова в европейском рыболовстве".

Животное попало в сети на глубине 700 метров, это был самец длиной 1,5 метра. Очень страшно выглядит рот этой рыбы. В нем насчитывается около 300 изогнутых, как крючья, зубов, расположенных в 19-29 рядов на каждой из челюстей.

Плащеносная акула встречается по всей Атлантике, в том числе у берегов Норвегии и в водах Шотландии, а также в Индийском и Тихом океанах, а именно в Японии, Австралии и Новой Зеландии.