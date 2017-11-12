Воскресенье, 12 Ноябрь, 21:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,28
€ 68,98
372719
-5°
Обь
104см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Доисторическую акулу поймали у берегов Португалии

, ИА "Амител"
Эксперты установили, что это плащеносная акула

Фото: &amp;quot;Твиттер&amp;quot;

Рыбаки поймали у южных берегов Португалии плащеносную акулу, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Portugal News.

Издание отмечает, что эти рыбы даже спустя миллионы лет эволюции сохранили массу примитивных черт. Известно, что необычный улов был пойман еще летом, но известно об этом стало только сейчас. Рыбаки передали свой улов ученым в рамках "инициативы по минимизации нежелательного улова в европейском рыболовстве".

Животное попало в сети на глубине 700 метров, это был самец длиной 1,5 метра. Очень страшно выглядит рот этой рыбы. В нем насчитывается около 300 изогнутых, как крючья, зубов, расположенных в 19-29 рядов на каждой из челюстей.

Плащеносная акула встречается по всей Атлантике, в том числе у берегов Норвегии и в водах Шотландии, а также в Индийском и Тихом океанах, а именно в Японии, Австралии и Новой Зеландии. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
21:18
Доисторическую акулу поймали у берегов Португалии 0
21:09
Почитателям творчества Задорнова разрешили попрощаться с артистом 0
20:03
Бутылку красного вина продали в США за 350 тысяч долларов 0
19:35
Вьетнамцы придумали маску для обмана iPhone X 2
19:03
Аферисты в Алтайском крае представились сотрудниками банка и украли деньги 0
18:35
Трамп ответил Ким Чен Ыну на слова о старике 3
18:05
Жители Алтайского края стали чаще выигрывать крупные суммы в лотереи 6
17:33
Жильцов разрушенного дома в Ижевске пустили в квартиры 1
17:01
Морозы до -15 градусов прогнозируют в Алтайском крае в ночь на 13 ноября 0
16:29
Трамп доверяет данным разведки США в вопросе "вмешательства России" 1
16:03
Ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание оленя 0
15:33
Цирк с животными хотят запретить в Италии 0
15:04
80-летнюю рождественскую ель установили в Нью-Йорке 0
14:34
Соцслужбы Финляндии отобрали дочь у россиянки за шлепок футболкой 27
14:02
Домашний день: барнаульцы делятся фотографиями своего выходного 8
13:30
Движение перекрыто на трассе около Озерок из-за перевернувшейся фуры 3
13:02
Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Барнаул 3
12:36
Абоненты Yota и "МегаФона" столкнулись с неполадками в сети 1
12:04
Пассажирский самолет столкнулся с дроном во время посадки в Аргентине 0
11:30
Житель Алтайского края разъезжал на Nissan со свертком наркотиков в кармане 6
11:04
Автомобиль "ВАЗ" улетел на трамвайные рельсы в Барнауле и врезался в ЛЭП 0
10:13
Бузова проведет новогодний корпоратив за 1,5 млн руб., а споет за 850 тыс. 30
10:04
Ксению Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге 10
09:30
Умер телеведущий Борис Ноткин 1
09:06
Трамп назвал "хорошей вещью" нормальные отношения с Россией 5
08:49
ГИБДД Барнаула призывает водителей быть особенно аккуратными в гололед 0
08:19
Больше получаса тушили полыхающий частный дом в Барнауле 1
07:45
Что такое пневмония и как ей можно заболеть 4
07:24
Один из первых банков Алтайского края объявил о прекращении деятельности 19
07:03
Особняк с подземным гаражом продают в Барнауле за 11,5 млн рублей 3
06:44
Главный романтик Голливуда: ТОП-5 лучших ролей Райана Гослинга 6
06:23
Сильный гололед и легкий мороз ждут жителей Алтайского края 12 ноября 0
06:01
Барнаульские однокомнатные квартиры достигли пика доступности 11
23:04
Уфологи разглядела на Марсе иероглифы 6
22:05
Американка сядет на 10 лет за брак с собственной матерью 8
21:04
Владельцы iPhone X жалуются на появление зеленых полос на экране 7
20:06
США рассматривают космос как новую площадку для войны 6
19:28
Школьницу на Урале сбила насмерть снегоуборочная машина 0
19:02
Новый санаторий на 300 мест построят в Белокурихе 0
18:32
Морозы до -19 градусов нагрянут на Алтай в ночь на 12 ноября 0
18:00
Очевидцы: светлый внедорожник "разметало" по алтайской трассе после ДТП 1
17:27
Неизвестный едва не сбил группу людей на тротуаре в Берлине 0
17:02
Бумажные проездные отменяют в бийских трамваях 3
16:33
Туркластер "Сосновый ленточный бор" появится в Барнауле 32
16:02
Более 260 млрд рублей должны жители Алтайского края банкам 7
15:25
КамАЗ провалился под землю в Рубцовске 7
15:01
Путин и Трамп сделали общее заявление относительно ИГ 9
14:34
Больше 20 человек тушили горящую сторожку в Барнауле 1
14:04
Экс-фронтмен группы Faith No More Чак Мосли умер в США 2
13:28
"Дождались!": барнаульцы делятся фотографиями зимы в соцсетях 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.