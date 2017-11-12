Журнал Forbes составил рейтинг самых популярных у граждан России автомобилей за октябрь этого года, пишет ФАН.

Итак, как и прежде, россияне чаще всего выбирают компактные малолитражки для города и кроссоверы для условий российского бездорожья.

На первом месте в рейтинге стоит корейский седан Kia Rio. В октябре дилеры продали 8779 экземпляров данной модели. На втором месте расположился многолетний лидер продаж Lada Granta. В прошлом месяце было продано 8208 автомобилей. Третье место занимает российский флагман Lada Vesta, который россияне в октябре купили 6629 раз.

Также в ТОП-10 попали кроссоверы Hyundai Creta, Renault Duster, Lada Xray, седаны Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan и фургон-универсал Lada Largus.