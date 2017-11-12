Президент США Дональд Трамп ответил на своей странице в Twitter северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на оскорбления. Об этом пишет "ТАСС".

"Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", я же никогда не называю его "маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом — быть может, когда-нибудь это и случится", — отметил глава американского государства.

Ранее Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры против США и назвал Дональда Трампа "сумасшедшим американским стариком", которого нужно "укротить огнем".