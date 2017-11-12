Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности неизвестных, которые похитили обманом 20 тысяч рублей у жительницы Змеиногорского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что днем 45-летней жительнице одного из населённых пунктов позвонила неизвестная женщина и сообщила, что является сотрудником банка, в котором обслуживается потерпевшая. Лже-сотрудница рассказал, что с карты потерпевшей якобы происходит списание денег. Для блокировки карты нужно сообщить поступающие в SMS-сообщениях пароли.

Владелец карты cделала все, как ей объяснила мошенница. После этого с ее карты было списано порядка 20 тысяч рублей.

По данному факту полиция проводит проверку.