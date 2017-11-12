Сотрудники вьетнамской компании Bkav создали специальную маску, с помощью которой им удалось обмануть систему идентификации Face ID на новом iPhone X. Об этом пишет "Лайф".

Специалисты сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона, лицо которого было зарегистрировано в системе этого телефона. На 3D-принтере был распечатан каркас, а для создания глаз и силиконового носа применялась 2D-печать.

Работа над этим изобретением началась в день выхода нового смартфона. Создание маски обошлось в 150 долларов. Отметим, что в 2008 году Bkav стала первой компанией в мире, которая продемонстрировала, что распознавание лиц не является эффективной мерой безопасности для ноутбуков.